Художник із Мексики Роберто Маркес намалює серію муралів в Ірпені

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Ірина Маймур
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Американо-мексиканський митець Роберто Маркес намалює серію муралів біля Ірпінської дитячої школи мистецтв імені М. Вериківського.

Про це повідомила начальниця відділу культури, національностей і релігій Ірпінської міськради Євгенія Антонюк.

Серія муралів буде присвячена мистецтву під час війни.

Долучитися до створення стінописів разом із Маркесом може кожен охочий. Для цього необхідно в будь-який день з 10:00 до 18:00 підходити за адресою: Ірпінь, вул. Шевченка, 4А.

«Роберто із задоволенням чекає та залучить до роботи всіх, хто хоче доєднатися до створення цих муралів, — зазначила Євгенія Антонюк.

Фото: Євгенія Антонюк, скриншоти з сюжету ITV

Опубліковано: 19 липня 2023
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