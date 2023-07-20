У Києві планують захистити графіті Бенксі на Майдані Незалежності: як саме

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Ірина Маймур
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У Києві хочуть захистити роботи відомого британського вуличного митця Бенксі на Майдані Незалежності. Для цього нещодавно протестували матеріали для консервації графіті.

Про це повідомляє «Центр консервації предметів археології».

Випробували матеріали працівники комунального закладу «Центр консервації предметів археології» та архітектурно-реставраційної майстерні ТОВ «КАРМ «АРХЕ ВІСТА».

Згідно з проведеним раніше реставраційним оглядом, під час консервації застосують:

  • розчищення;
  • закріплення фарби (захистити твір від руйнівної дії довкілля);
  • закріплення структури бетону (захистити саму площину, на якій розміщений твір, від руйнівної дії довкілля);
  • відновлення структури бетону (викришених місць);
  • антивандальне покриття твору та площини довкола нього (убезпечити від умисного пошкодження цілісності).

Тестували матеріали на ідентичних блоках та ідентичній фарбі, які використовувалися під час створення графіті.

Раніше ми писали, що у листопаді 2022 року британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.

Фото: «Центр консервації предметів археології»

Опубліковано: 20 липня 2023
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