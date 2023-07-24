У Києві відбулися перші електронні земельні торги

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Ірина Маймур
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У столиці провели перші електронні земельні торги.

Про це повідомляє Департамент земельних ресурсів.

За підсумками торгів, в оренду передадуть три земельні ділянки в Деснянському районі для експлуатації та обслуговування паркінгів та автостоянок.

Зазначається, що стартова ціна лотів зросла більше, ніж удвічі. У департаменті зауважують, що з цих торгів до міського бюджету буде надходити 954 000 гривень на рік протягом п’яти років.

Наразі оголошені ще три аукціони з продажу права власності земельних ділянок. Вони пройдуть 1 серпня. У разі їхнього успішного проведення мінімальні надходження до бюджету нараховуватимуть 19,9 млн гривень.

Фото: Lexinform

Опубліковано: 24 липня 2023
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