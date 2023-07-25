У Києві запровадили функцію «Експрес-проїзд» для оплати проїзду через Apple Pay

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Ірина Маймур
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КМДА запровадила новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті — функцію «Експрес-проїзд» від Apple.

Відтепер можна сплатити за проїзд, просто піднісши iPhone або Apple Watch до розташованого в салоні валідатора.

Власники сумісних iPhone або Apple Watch (iPhone 8 або новіша версія, Watch Series 4 або новіша версія) також зможуть увімкнути «Експрес-режим». Він дасть змогу оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити його з режиму сну.

Аби підключити функцію «Експрес-проїзд», необхідно:

  • відкрити програму «Гаманець» на iPhone і вибрати картку;
  • натиснути кнопку «Більше» (…), а потім — «Дані картки»;
  • натиснути «Параметри експрес-проїзду»;
  • вибрати бажану кредитну або дебетову картку.

Завдяки резервному живленню після ввімкнення режиму «Експрес-проїзд» містяни зможуть використовувати iPhone для оплати проїзду до п’яти годин, навіть якщо пристрій розряджений.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 25 липня 2023
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