У Києві запровадили функцію «Експрес-проїзд» для оплати проїзду через Apple Pay

КМДА запровадила новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті — функцію «Експрес-проїзд» від Apple.
Відтепер можна сплатити за проїзд, просто піднісши iPhone або Apple Watch до розташованого в салоні валідатора.
Власники сумісних iPhone або Apple Watch (iPhone 8 або новіша версія, Watch Series 4 або новіша версія) також зможуть увімкнути «Експрес-режим». Він дасть змогу оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити його з режиму сну.
Аби підключити функцію «Експрес-проїзд», необхідно:
Завдяки резервному живленню після ввімкнення режиму «Експрес-проїзд» містяни зможуть використовувати iPhone для оплати проїзду до п’яти годин, навіть якщо пристрій розряджений.
Фото: Київпастранс