У Києві відкривають ще один будиночок «Обід без бід», де роздаватимуть безкоштовні обіди

Проєкт благодійного фонду «Життєлюб» «Обід без бід», у межах якого роздають безкоштовні гарячі обіди нужденним, відкриває ще одну точку в Києві. Новий будиночок запрацює 4 серпня.

Про це команда проєкту повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Новий будиночок «Обід без бід» розташований на Відрадному на вулиці Героїв Севастополя, 36/1.

Безоплатними гарячими обідами тут пригощатимуть у будні о 13:00.

Для участі в проєкті «Життєлюб» потребує волонтерів, «які хочуть дарувати життєлюбам любов, турботу і смачні обіди від партнерів». Щоб доєднатися, необхідно перейти за цим посиланням.

Нагадаємо, що це вже восьмий будиночок «Обід без бід» у столиці.

Фото: «Життєлюб»