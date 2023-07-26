На Кільцевій дорозі повністю відкрили рух

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Марія Іващук
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«Київавтодор» завершив влаштування верхнього шару покриття на Кільцевій дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Магістраль оновили на ділянці довжиною у 3 км між Одеською площею і вулицею Територіальної оборони в обидва напрямки.

Найближчим часом на нове покриття нанесуть розмітку із двокомпонентного холодного пластику, завершать облаштування виїздів із прилеглих територій, велодоріжок, ремонт тротуарів і виконають благоустрій території.

Нагадаємо, що навесні 2021 року на магістралі було розпочато капітальний ремонт. Торік, через повномасштабне вторгнення рф, роботи було призупено. У 2023 році ремонт було відновлено, наразі виконують завершальні роботи, аби недопустити руйнування нижніх шарів покриття.

Опубліковано: 26 липня 2023
Київавтодор
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