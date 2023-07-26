КМДА направила власнику історичного будинку на Хмельницького припис про зупинку будівництва

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Ірина Маймур
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив припис власнику будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 64 із вимогою зупинити будівництво.

Про це повідомили в КМДА.

У приписі йдеться про припинення будь-яких робіт і надання профільному відомству необхідного пакету документів.

Будівля за цією адресою в Шевченківському районі на обліку як пам’ятка або об’єкт культурної спадщини не перебуває. Однак вона розташована впритул до будинку 66/1, який є пам’яткою історії місцевого значення.

Після того, як Департамент охорони культурної спадщини дізнався про будівництво в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 64, там провели інспекцію і встановили проведення робіт на даху.

«Ми хочемо отримати від власника проєктну документацію щодо виконання робіт на зазначеному обʼєкті, зокрема в частині впливу будівельних робіт на об’єкт культурної спадщини, розташованому поруч», — зазначила в. о. директора Департаменту охорони культурної спадщини Ірина Черненко.

Наразі Департамент доручив Київському науково-методичному центру з охорони пам’яток провести історико-архівні дослідження. За їхніми результатами буде вирішене питання про занесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва.

Нагадаємо, що раніше на вулиці Богдана Хмельницького почали розбирати садибу кінця 19 сторіччя. Роботи велися без відповідної дозвільної документації.

Фото: «Цегла»

Опубліковано: 26 липня 2023
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