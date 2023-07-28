Оголосили переможців архітектурного конкурсу на відновлення Північної Салтівки в Харкові

Канадське архітектурне бюро WZMH Architects оприлюднило список переможців конкурсу REbuild Ukraine на відновлення Північної Салтівки в Харкові.

Найкращі проєкти обирали у двох категоріях: серед професійних архітекторів і студентів.

Переможці серед професійних архітекторів

На першому місці опинився проєкт, що створили вісім архітекторів: Марія Мисак, Дарʼя Смоліна, Олег Чабан, Андрій Откидач, Іра Сакало, Анастасія Деміховська, Анастасія Василишин та Єлизавета Рейнат. Вони здобули грошовий приз у пʼять тисяч канадійських доларів.

Друге місце зайняв проєкт відбудови Leleka. Його створили Гліб Семякін, Наталія Калініна й Олександр Філь. Архітектори отримали три тисячі канадійських доларів.

«Наша команда — харківʼяни. […] Деякі члени нашої команди виросли на Салтівці, тому для нас це не просто ділянка для проєктування», — розповів Олександр Філь.

Третю сходинку посів проєкт Данила й Микити Бєлокопитових. Вони отримали за нього 1250 канадійських доларів.

Переможці серед студентів

Перше місце посіли Владислав Мітін, Едуард Васьковський і Владислав Волинський — учні КНУБА й Національного університету водного господарства і природокористування.

«У нашому проєкті ми вирішили спробувати варіант 50/50 — тобто частину, що вціліла, ми зберігаємо, а пошкоджені замінюємо модулями, і працюємо в наявному контурі будівлі», — зазначив Владислав Волинський.

Друге місце зайняв проєкт Сергія Сьомкіна і Вадима Абізова з Київського національного університету технологій та дизайну.

На третьому місці опинився проєкт студентів Одеської державної академії будівництва та архітектури Маргарити Ничипоренко й Андрія Мерзлякова. Головні особливості їхнього проєкту — малоповерховість, економічна рентабельність і збереження автентичності району.

Журі оцінювали функціональність, стійкість, інклюзивність, креативність і можливість швидкої реалізації проєкту.

Загалом на конкурс REbuild Ukraine зареєструвалися 369 учасників — 220 професійних архітекторів і 149 студентів. До фіналу увійшли 46 проєктів, а грошову нагороду здобули девʼять команд.

Фото: візуалізації REbuild Ukraine