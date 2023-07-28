На Солом’янці облаштували зону відпочинку з альтернативним озелененням

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Ірина Маймур
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У Солом’янському районі столиці відкрили нову зону відпочинку з альтернативним озелененням.

Про це повідомили в КП УЗН Солом'янського району.

За словами комунальників, в місцях, де немає можливості висаджувати дерева у відкритий ґрунт, вони використовують альтернативу – посадку дерев у кадки.

Так, біля вхідної групи парку ім. Миколи Зерова вони висадили в кадки саджанці берези чорної Select. Довкола кадок встановили лавки і облаштували нову зону відпочинку для містян.

Фото: КП УЗН Солом'янського району

Опубліковано: 28 липня 2023
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