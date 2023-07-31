500-річний сад на території Києво-Печерської лаври відновлять і відкриють для відвідувачів

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Ірина Маймур
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500-річний сад, розташований на території Києво-Печерської лаври, планують відновити та відкрити для відвідування.

Про це повідомив керівник КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Останні десятиріччя сад був закритий парканом. Він розташований на території Верхньої лаври і примикає до будинку митрополита.

Перш ніж відкрити сад, керівництво заповідника планує його відновити. До реставрації дерев залучать фахівців «Київзеленбуду» і столичних арбористів.

Наразі в саду ростуть плодові дерева. Серед них — яблуні, груші, волоські горіхи, вишні й кизил, якому майже 300 років.

Фото: Олексій Король

Опубліковано: 31 липня 2023
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