До та після: у Львові демонтували паркани на кількох вулицях

313
Ірина Маймур
share share

У Львові демонтували пішохідні огородження на декількох вулицях.

Про це повідомив та опублікував світлини житель міста Ігор Іванов.

Зазначається, що пішохідні огородження прибрали на вулицях Підвальній, Дорошенка, Шпитальній, Словацького та площі Данила Галицького. Як зазначає Ігор Іванов, найбільшу кількість парканів демонтували вздовж паркувальних майданчиків.

Нагадаємо, що 3 липня 2023 року міська комісія з безпеки дорожнього руху погодила демонтаж пішохідних огороджень на деяких вулицях міста. Термін виконання більшості робіт — до 21 липня.

Фото: Ігор Іванов

Опубліковано: 31 липня 2023
share share
Мешканці Нікополя посадили городи на дні Каховського водосховища: фото Мешканці Нікополя посадили городи на дні Каховського водосховища: фото Реконструкція історичної будівлі на Рейтарській: що каже забудовник, пам’яткоохоронці та громада Реконструкція історичної будівлі на Рейтарській: що каже забудовник, пам’яткоохоронці та громада Баварезе: торт з персиками, який не треба випікати Баварезе: торт з персиками, який не треба випікати Створили сканер, що визначає товари брендів, які досі працюють на ринку рф Створили сканер, що визначає товари брендів, які досі працюють на ринку рф Ecola почала приймати вторсировину поштою Ecola почала приймати вторсировину поштою 500-річний сад на території Києво-Печерської лаври відновлять і відкриють для відвідувачів 500-річний сад на території Києво-Печерської лаври відновлять і відкриють для відвідувачів 30 нових закладів, що відкрилися в Києві в липні 30 нових закладів, що відкрилися в Києві в липні В Одесі суд повернув укриття у власність орендарям, які перетворили його на смітник В Одесі суд повернув укриття у власність орендарям, які перетворили його на смітник
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.