До та після: у Львові демонтували паркани на кількох вулицях

У Львові демонтували пішохідні огородження на декількох вулицях.

Про це повідомив та опублікував світлини житель міста Ігор Іванов.

Зазначається, що пішохідні огородження прибрали на вулицях Підвальній, Дорошенка, Шпитальній, Словацького та площі Данила Галицького. Як зазначає Ігор Іванов, найбільшу кількість парканів демонтували вздовж паркувальних майданчиків.

Нагадаємо, що 3 липня 2023 року міська комісія з безпеки дорожнього руху погодила демонтаж пішохідних огороджень на деяких вулицях міста. Термін виконання більшості робіт — до 21 липня.

Фото: Ігор Іванов