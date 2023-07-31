Музей історії України в Другій світовій війні перейменують на Музей війни за Незалежність

Учена рада Національного музею історії України в Другій світовій війні ухвалила рішення про його перейменування на Національний музей війни за незалежність.

Про це «Українському Радіо» повідомив гендиректор музею Юрій Савчук.

Наразі запит щодо нової назви надіслали до Міністерства культури.

Савчук пояснив, що в новій назві йдеться про боротьбу за незалежність України впродовж XX–XXI століть: від прийняття Четвертого універсалу Української Центральної Ради в 1918 році й до часів сучасної російсько-української війни.

Гендиректор не може сказати, коли саме відбудеться перейменування, адже цей процес має декілька складових — наукову і юридичну.

Наразі запит щодо нової назви отримав не тільки Мінкульт, а й Інститут національної пам’яті та Інститут історії України Національної академії наук.

Фото: Мінкульт