На проспекті Івасюка облаштовують велосипедні доріжки: фото

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Ірина Маймур
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На проспекті Володимира Івасюка почали облаштовувати велосипедні доріжки.

Про це повідомляють у спільноті «Київ — Велосипедне Місто».

Згідно з проєктом, доріжки мають бути двосторонні, 2 метри завширшки, з покриттям з асфальтобетону з обох сторін вулиці. Вони повинні гармонійно поєднуватися з уже наявними велодоріжками на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська та Північному мосту.

«Це поєднання веломережі дасть змогу мешканцям Оболоні дістатися на велосипеді до ст. метро «Почайна», парку Муромець та Труханового острова», — зазначають у групі «Київ — Велосипедне Місто».

Згідно з Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва, по проспекту Володимира Івасюка пролягає магістральний велосипедний маршрут № 4 «Оболонь-Поділ-Центр», який запроєктовано парною стороною вулиці.

Фото: Анатолий Белуха

Опубліковано: 01 серпня 2023
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