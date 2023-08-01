Мінвідновлення показало типові проєкти дитсадків, шкіл і адмінбудівель із підземними укриттями

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Ірина Маймур
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У Мінвідновлення представили типові проєкти дитсадків, шкіл та адмінбудівель. Кожна зі спроєктованих будівель має підземне протирадіаційне укриття.

Після проходження державної експертизи розробки зможуть безкоштовно використовувати органи місцевого самоврядування.

Серед типових проєктів є:

  • будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 м²,
  • будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць,
  • будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць.

«Використання типових проєктів дозволить заощадити кошти та час на розробку проєктної документації для об’єктів відновлення», — зазначив Віце-прем’єр-міністр із відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зауважив, що кожна будівля має підземне приміщення подвійного призначення із властивостями протирадіаційного укриття.

До 31 серпня 2023 року проєкти мають пройти державну експертизу. Потім вони стануть доступні на вебсайті Мінвідновлення.

Проєкти розробляла українська компанія «Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько» (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International за ініціативи Міністерства відновлення та за фінансової підтримки Європейського Союзу і ЄІБ.

Візуалізації: Мінвідновлення

Опубліковано: 01 серпня 2023
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