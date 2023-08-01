На Дарниці відкрили інклюзивний освітній центр для дітей Play Hub in Ukraine: що там є

У Дарницькому районі Києва з’явився інклюзивний освітній центр Play Hub in Ukraine для дітей до 10 років та їхніх сімей.

Вхід до центру безкоштовний, повідомили в Дарницькій РДА.

Які послуги пропонує Play Hub in Ukraine:

психологічна допомога дітям та дорослим;

індивідуальна і групова робота з дітьми та батьками;

соціокультурні родинні заходи;

ранній розвиток дітей через неформальне навчання;

соціальна підтримка сімей із маленькими дітьми;

ігрова інтерактивна кімната для дітей.

Центр відкрила міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» в партнерстві з Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» за сприяння іноземних партнерів із Нідерландів та Португалії.

Аби записатися на групові заняття, необхідно зателефонувати на номер 096 984 11 08.

Адреса: вулиця Новодарницька, 26, корпус 2

Режим роботи: з понеділка до четверга з 10:00 до 16:00

Фото: Дарницька РДА