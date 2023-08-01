На Дарниці відкрили інклюзивний освітній центр для дітей Play Hub in Ukraine: що там є

У Дарницькому районі Києва з’явився інклюзивний освітній центр Play Hub in Ukraine для дітей до 10 років та їхніх сімей.
Вхід до центру безкоштовний, повідомили в Дарницькій РДА.
Які послуги пропонує Play Hub in Ukraine:
Центр відкрила міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» в партнерстві з Київським міським центром сім’ї «Родинний дім» за сприяння іноземних партнерів із Нідерландів та Португалії.
Аби записатися на групові заняття, необхідно зателефонувати на номер 096 984 11 08.
Адреса: вулиця Новодарницька, 26, корпус 2
Режим роботи: з понеділка до четверга з 10:00 до 16:00
Фото: Дарницька РДА