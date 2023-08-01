У Києві встановили спільні світлофори для пішоходів і велосипедистів: де саме

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Ірина Маймур
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На восьми столичних перехрестях встановили експериментальні світлофори, які спільно регулюватимуть рух пішоходів і велосипедистів.

Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Такі світлофори мають зображення як пішохода, так і велосипедиста. Вони працюватимуть на зазначених перехрестях до листопада. Потім комунальники аналізуватимуть результати експерименту.

Спільні для пішоходів і велосипедистів світлофори з’явилися на таких перехрестях:

  • проспект Степана Бандери — проспект Оболонський;
  • вулиця Прорізна — вулиця Бориса Грінченка;
  • вулиця Івана Франка — вулиця Богдана Хмельницького;
  • вулиця Спаська — вулиця Волоська;
  • вулиця Оноре де Бальзака — вулиця Рональда Рейгана (раніше Драйзера);
  • вулиця. Оноре де Бальзака — вулиця Сержа Лифаря;
  • вулиця Оноре де Бальзака — вулиця Олександри Екстер (раніше Цвєтаєвої);
  • вулиця Вікентія Беретті — проспект Червоної Калини (раніше Маяковського).

Кияни можуть надсилати свої відгуки стосовно експерименту на електронну пошту [email protected].

Фото: КМДА

Опубліковано: 01 серпня 2023
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