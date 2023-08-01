У Києві встановили спільні світлофори для пішоходів і велосипедистів: де саме

На восьми столичних перехрестях встановили експериментальні світлофори, які спільно регулюватимуть рух пішоходів і велосипедистів.

Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Такі світлофори мають зображення як пішохода, так і велосипедиста. Вони працюватимуть на зазначених перехрестях до листопада. Потім комунальники аналізуватимуть результати експерименту.

Спільні для пішоходів і велосипедистів світлофори з’явилися на таких перехрестях:

проспект Степана Бандери — проспект Оболонський;

вулиця Прорізна — вулиця Бориса Грінченка;

вулиця Івана Франка — вулиця Богдана Хмельницького;

вулиця Спаська — вулиця Волоська;

вулиця Оноре де Бальзака — вулиця Рональда Рейгана (раніше Драйзера);

вулиця. Оноре де Бальзака — вулиця Сержа Лифаря;

вулиця Оноре де Бальзака — вулиця Олександри Екстер (раніше Цвєтаєвої);

вулиця Вікентія Беретті — проспект Червоної Калини (раніше Маяковського).

Кияни можуть надсилати свої відгуки стосовно експерименту на електронну пошту [email protected] .

Фото: КМДА