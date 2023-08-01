У Києві встановили спільні світлофори для пішоходів і велосипедистів: де саме

На восьми столичних перехрестях встановили експериментальні світлофори, які спільно регулюватимуть рух пішоходів і велосипедистів.
Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».
Такі світлофори мають зображення як пішохода, так і велосипедиста. Вони працюватимуть на зазначених перехрестях до листопада. Потім комунальники аналізуватимуть результати експерименту.
Спільні для пішоходів і велосипедистів світлофори з’явилися на таких перехрестях:
Кияни можуть надсилати свої відгуки стосовно експерименту на електронну пошту [email protected].
Фото: КМДА