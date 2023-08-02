На Святошині горів кінотеатр “Кристал”. Раніше його хотіли віддати під забудову

У Святошинському районі Києва виникла пожежа в нефункціонуючому кінотеатрі “Кристал”.

Кінотеатр розташований у парку "Юність".

Фото: t.me/kievreal1

Фото: t.me/kievreal1

Навколо будівлі вже давно точиться конфлікт. Ділянку землі в парку “Юність” площею 1 га та будинок кінотеатру площею 900 кв.м. в серпні 2021 року хотіли продати на аукціоні.

Мешканці району виступають проти будівництва. На сайті Київради була створена петиція щодо відновлення роботи кінотеатру “Кристал” як дитячого культурного комплексу.

Фото: t.me/kievreal1

Кінотеатр “Кристал” був зведений у 70-х роках. Як літній кінотеатр проіснував до кінця 80-х. Нині – це закинута територія. Вже багато років мешканці мікрорайону прагнуть відновлення цього комплексу саме як культурного центру та недопущення будівництва тут чергового ЖК.