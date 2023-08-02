На Святошині горів кінотеатр “Кристал”. Раніше його хотіли віддати під забудову

У Святошинському районі Києва виникла пожежа в нефункціонуючому кінотеатрі “Кристал”.
Кінотеатр розташований у парку "Юність".
Навколо будівлі вже давно точиться конфлікт. Ділянку землі в парку “Юність” площею 1 га та будинок кінотеатру площею 900 кв.м. в серпні 2021 року хотіли продати на аукціоні.
Мешканці району виступають проти будівництва. На сайті Київради була створена петиція щодо відновлення роботи кінотеатру “Кристал” як дитячого культурного комплексу.
Кінотеатр “Кристал” був зведений у 70-х роках. Як літній кінотеатр проіснував до кінця 80-х. Нині – це закинута територія. Вже багато років мешканці мікрорайону прагнуть відновлення цього комплексу саме як культурного центру та недопущення будівництва тут чергового ЖК.