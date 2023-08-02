Нічна атака дронів на Київ: уламки впали в трьох районах столиці

У ніч проти 2 серпня росія здійснила чергову масовану атаку по Києву ударними БпЛА. Уламки збитих дронів упали в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

У Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району зайнялося нежитлове приміщення.

У ДСНС повідомили , що внаслідок ворожої атаки в Солом’янському районі пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. Жертв та потерпілих немає.

У Святошинському районі загорілось дерево.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами й засобами ППО всі повітряні цілі — понад 10 БпЛА — були своєчасно виявлені та знищені.

Фото: ДСНС