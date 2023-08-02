У «Добропарку» хочуть відбудувати зруйновану рф резиденцію Доброчара. Шукають архітекторів

«Добропарк» на Київщині планує відбудувати резиденцію Доброчара, яку зруйнували росіяни.

Наразі оголосили конкурс на найкращий проєкт відновлення. Переможцю конкурсу ескізів обіцяють оплатити роботу.

Йдеться про локацію біля входу в парк площею чотири гектари, яка першою зустрічатиме відвідувачів. На ній будуть розташовані «цікаві казкові герої, резиденція та зимовий сад Доброчара», зазначають у «Добропарку».

Митці й архітектори можуть надіслати пропозиції на електронну пошту [email protected] .

Крім того, у «Добропарку» шукають меценатів та спонсорів, які «змогли б зробити цю прекрасну локацію на честь своєї компанії».

Візуалізації: «Добропарк»