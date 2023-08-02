У «Добропарку» хочуть відбудувати зруйновану рф резиденцію Доброчара. Шукають архітекторів

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Ірина Маймур
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«Добропарк» на Київщині планує відбудувати резиденцію Доброчара, яку зруйнували росіяни.

Наразі оголосили конкурс на найкращий проєкт відновлення. Переможцю конкурсу ескізів обіцяють оплатити роботу.

Йдеться про локацію біля входу в парк площею чотири гектари, яка першою зустрічатиме відвідувачів. На ній будуть розташовані «цікаві казкові герої, резиденція та зимовий сад Доброчара», зазначають у «Добропарку».

Митці й архітектори можуть надіслати пропозиції на електронну пошту [email protected].

Крім того, у «Добропарку» шукають меценатів та спонсорів, які «змогли б зробити цю прекрасну локацію на честь своєї компанії».

Візуалізації: «Добропарк»

Опубліковано: 02 серпня 2023
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