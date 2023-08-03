Бровари та Київ хочуть поєднати веломаршрутом

З Києва до Броварів хочуть побудувати веломаршрут. Готові ескізи вже розглянули у межах зустрічі “Київської майстерні міста”, повідомляють “Пасажири Києва”.

“Веломаршрут планують облаштувати зі сторони Биківні за рахунок узбіччя (з протилежного боку немає місця). Він переходить у вул. Путивську і далі у вул. Кіото”, – йдеться у повідомленні транспортних експертів.

На наступному засіданні мають розглянути ескізи веломаршруту Ірпінь-Київ.

У 2018 році КМДА затвердила проект "Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві". Відповідно до нової програми у місті має з’явитися 240 км веломаршрутів та 1100 кілометрів транспортних, 124 км рекреаційних та 152 км приміських шляхів для користувачів велотранспорту до 2025 року.

Київська майстерня міста – це зустріч представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та представників підпорядкованих йому комунальних підприємств з громадськістю, транспортними експертами та урбаністами з приводу якісної реалізації проєктів у транспортній інфраструктурі Києва, яка буде зручною для людей і відповідатиме вимогам сталої мобільності.