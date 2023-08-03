У Львові реставрують балкони з Атлантами на кам’яниці XIX століття

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Ірина Маймур
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У Львові почали реставрувати балкони з Атлантами на кам’яниці XIX століття. Будівля розташована на вулиці Гоголя, 10.

Про це повідомила керуюча справами львівського виконкому Наталія Алєксєєва.

Відновлення проводять у межах програми реставрації балконів житлових будинків-пам’яток культурної спадщини. Згідно з нею відбудову здійснюють разом із жителями.

«Мешканці вносять 10 000 грн за кожен балкон, решта — кошти міста або грантові», — повідомила керуюча справами львівського виконкому.

Як зазначила Алєксєєва, загальна вартість проєкту становить понад 500 тисяч гривень.

Наразі вже готова документація на 14 наступних об’єктів, що потребують реставрації.

Фото: Наталія Алєксєєва

Опубліковано: 03 серпня 2023
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