Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних

Відтепер у застосунку «Київ Цифровий» можна створити одноразові QR-квитки з проїзних – від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Аби скористатися новою послугою, потрібно:

вибрати транспортну карту в застосунку;

натиснути «Створити QR-квиток».

Квиток з поїздки з'явиться у загальному списку QR-квитків.

Оплата проїзду QR-квитками працює у наземному транспорті і метро. Крім того, така можливість доступна для цифрової транспортної карти.

Якщо не використати QR-квиток до опівночі, поїздка просто повернеться на картку. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день.

Фото: Київрада