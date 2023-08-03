Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних

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Ірина Маймур
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Відтепер у застосунку «Київ Цифровий» можна створити одноразові QR-квитки з проїзних – від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Аби скористатися новою послугою, потрібно:

  • вибрати транспортну карту в застосунку;
  • натиснути «Створити QR-квиток».

Квиток з поїздки з'явиться у загальному списку QR-квитків.

Оплата проїзду QR-квитками працює у наземному транспорті і метро. Крім того, така можливість доступна для цифрової транспортної карти.

Якщо не використати QR-квиток до опівночі, поїздка просто повернеться на картку. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день.

Фото: Київрада

Опубліковано: 03 серпня 2023
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