Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних

Відтепер у застосунку «Київ Цифровий» можна створити одноразові QR-квитки з проїзних – від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації та заступник голови КМДА Петро Оленич.
Аби скористатися новою послугою, потрібно:
Квиток з поїздки з'явиться у загальному списку QR-квитків.
Оплата проїзду QR-квитками працює у наземному транспорті і метро. Крім того, така можливість доступна для цифрової транспортної карти.
Якщо не використати QR-квиток до опівночі, поїздка просто повернеться на картку. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день.
Фото: Київрада