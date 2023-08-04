У Києві облаштовують зелені зони на місцях колишніх фортифікаційних споруд

410
Ірина Маймур
share share

У Києві на територіях, де розміщувалися фортифікаційні споруди, облаштують зелені зони.

Про це повідомив голова департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату Олександр Возний.

У Подільському районі вже облаштували першу таку ділянку. Там висадили понад 600 рослин: спірею японську, барбарис Тунберга, ялівець скельний. Надалі планують облаштувати такі зелені зони й в інших районах столиці.

Озеленення проводять за кошти меценатів. Для цього підписали меморандум про партнерство з компанією «Октава Капітал», яка ініціювала програму Post War Greening.

Post War Greening має на меті зафіксувати випадки знищення зелених зон унаслідок війни та надати громадам рослини для відновлення на спеціальних умовах.

Фото: Олександр Возний

Опубліковано: 04 серпня 2023
share share
В університеті Шевченка відновлюють модерністські вітражі, пошкоджені під час обстрілу росіянами В університеті Шевченка відновлюють модерністські вітражі, пошкоджені під час обстрілу росіянами На Печерську замість збитого бюста Пушкіну встановили пам'ятник Шевченку На Печерську замість збитого бюста Пушкіну встановили пам'ятник Шевченку На Подолі горів будинок XIX століття, що має охоронний статус. Це вже третя пожежа На Подолі горів будинок XIX століття, що має охоронний статус. Це вже третя пожежа 8 найочікуваніших мультфільмів 2023 року, які вже вийшли на екрани 8 найочікуваніших мультфільмів 2023 року, які вже вийшли на екрани Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» можна буде переглянути онлайн: коли та де Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» можна буде переглянути онлайн: коли та де На Глибочицькій відновили два будинки, пошкоджені російськими обстрілами: фото На Глибочицькій відновили два будинки, пошкоджені російськими обстрілами: фото Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних Відтепер у «Києві Цифровому» можна створити QR-квитки з проїзних Medicom Toy випустив аудіоколонку Bearbrick у колаборації з українською компанією Medicom Toy випустив аудіоколонку Bearbrick у колаборації з українською компанією
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.