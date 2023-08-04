У Києві облаштовують зелені зони на місцях колишніх фортифікаційних споруд

У Києві на територіях, де розміщувалися фортифікаційні споруди, облаштують зелені зони.

Про це повідомив голова департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату Олександр Возний.

У Подільському районі вже облаштували першу таку ділянку. Там висадили понад 600 рослин: спірею японську, барбарис Тунберга, ялівець скельний. Надалі планують облаштувати такі зелені зони й в інших районах столиці.

Озеленення проводять за кошти меценатів. Для цього підписали меморандум про партнерство з компанією «Октава Капітал», яка ініціювала програму Post War Greening.

Post War Greening має на меті зафіксувати випадки знищення зелених зон унаслідок війни та надати громадам рослини для відновлення на спеціальних умовах.

Фото: Олександр Возний