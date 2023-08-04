На Подолі горів будинок XIX століття, що має охоронний статус. Це вже третя пожежа

На вулиці Волоській, 5б сталась пожежа у будинку Дегтярьова, повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

“Пожежна їхала 20 хвилин. Ще 20 хвилин шукала гідрант. За 40 хвилин вогонь охопив дах”, – пише Семенова.

Депутатка припускає, що це міг бути підпал.

Як зазначає києвознавець, громадський активіст та співзасновник хабу “Цегла” Дмитро Перов, це вже третя пожежа у будівлі: “Раніше будівля вже палала в 2018 та 2020 роках. Після чого Департаментом охорони культурної спадщини КМДА неодноразово видавалися приписи на приведення будівлі в належний стан”.

Будинок Дегтярьова був зведений у 1833-1835 роках. Будівля має статус щойно виявленої пам’ятки.

Фото: Віталій Селик, Ксенія Семенова