На Подолі горів будинок XIX століття, що має охоронний статус. Це вже третя пожежа

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Марія Іващук
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На вулиці Волоській, 5б сталась пожежа у будинку Дегтярьова, повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

“Пожежна їхала 20 хвилин. Ще 20 хвилин шукала гідрант. За 40 хвилин вогонь охопив дах”, – пише Семенова.

Депутатка припускає, що це міг бути підпал.

Як зазначає києвознавець, громадський активіст та співзасновник хабу “Цегла” Дмитро Перов, це вже третя пожежа у будівлі: “Раніше будівля вже палала в 2018 та 2020 роках. Після чого Департаментом охорони культурної спадщини КМДА неодноразово видавалися приписи на приведення будівлі в належний стан”.

Будинок Дегтярьова був зведений у 1833-1835 роках. Будівля має статус щойно виявленої пам’ятки.

Фото: Віталій Селик, Ксенія Семенова

Опубліковано: 04 серпня 2023
Поділ історична будівля
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