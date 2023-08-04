В університеті Шевченка відновлюють модерністські вітражі, пошкоджені під час обстрілу росіянами

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Ірина Маймур
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У КНУ імені Тараса Шевченка показали, як відновлюють модерністські вітражі, пошкоджені під час грудневого обстрілу росіянами.

Роботами займається навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» разом з активістами та волонтерами. Вони поетапно відновлюють 5 панно з використанням автентичного скла і свинцевих спаїв.

У грудні після ворожої атаки не залишилося жодного вцілілого вітражу. Два панно було повністю пошкоджено вибуховою хвилею, три — частково, розповідають у виші.

Активісти зазначають, що відновлення триватиме ще щонайменше декілька місяців.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року через російську ракетну атаку були пошкоджені модерністські комплекси ННЦ «Інституту біології та медицини» з унікальними вітражами 1986 року й декоративні скляні панно в будівлі географічного факультету. Авторка вітражів — видатна українська художниця Лариса Міщенко.

Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

Опубліковано: 04 серпня 2023
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