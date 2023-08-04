У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Зигіну

У Полтаві демонтували монумент на честь радянського генерала Олексія Зигіна.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

Раніше комунальники вже прибрали в місті пам’ятники Пушкіну та Ватутіну. Демонтаж монумента Зигіну потребував іншого обладнання через свою висоту та розмір.

Монумент Зигіну й пам’ятник Ватутіну, який демонтували раніше, планують відправити до «Парку радянського періоду» на Сумщині. Бюст на честь Пушкіна — у Полтавський краєзнавчий музей. Поки що вони зберігатимуться на території КП «Декоративні культури», повідомили у Полтавській міськраді.

Фото: Суспільне Полтава, Полтавська міськрада