У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Зигіну

У Полтаві демонтували монумент на честь радянського генерала Олексія Зигіна.
Про це повідомляє Суспільне Полтава.
Раніше комунальники вже прибрали в місті пам’ятники Пушкіну та Ватутіну. Демонтаж монумента Зигіну потребував іншого обладнання через свою висоту та розмір.
Монумент Зигіну й пам’ятник Ватутіну, який демонтували раніше, планують відправити до «Парку радянського періоду» на Сумщині. Бюст на честь Пушкіна — у Полтавський краєзнавчий музей. Поки що вони зберігатимуться на території КП «Декоративні культури», повідомили у Полтавській міськраді.
Фото: Суспільне Полтава, Полтавська міськрада