«Лун.Місто» запустили мапу з найбільшими дощовими підтопленнями в Києві

Команда «Лун.Місто» створила мапу, на якій фіксує найбільші підтоплення на вулицях Києва під час злив.
Для цього використали інформацію з новин за 2019-2023 роки.
Згідно з мапою, найбільше підтоплень – у центральній частині міста, на півночі Соломʼянки й у Шевченківському районі. Найменше згадок щодо підтоплень зафіксували в південній частині Соломʼянського району.
Наразі команда «Лун.Місто» продовжує наповнювати мапу. Містяни також можуть доєднатися, для цього потрібно заповнити форму за посиланням.
Причинами підтоплень є зміни клімату, які несуть інтенсивні дощі, застарілі інженерні мережі та їхнє перенавантаження через нерівномірну забудову, а також забиті зливостоки, зазначають у «Лун.Місто».
Фото: t.me/kirstepan