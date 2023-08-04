«Лун.Місто» запустили мапу з найбільшими дощовими підтопленнями в Києві

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Ірина Маймур
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Команда «Лун.Місто» створила мапу, на якій фіксує найбільші підтоплення на вулицях Києва під час злив.

Для цього використали інформацію з новин за 2019-2023 роки.

Згідно з мапою, найбільше підтоплень – у центральній частині міста, на півночі Соломʼянки й у Шевченківському районі. Найменше згадок щодо підтоплень зафіксували в південній частині Соломʼянського району.

Наразі команда «Лун.Місто» продовжує наповнювати мапу. Містяни також можуть доєднатися, для цього потрібно заповнити форму за посиланням.

Причинами підтоплень є зміни клімату, які несуть інтенсивні дощі, застарілі інженерні мережі та їхнє перенавантаження через нерівномірну забудову, а також забиті зливостоки, зазначають у «Лун.Місто».

Фото: t.me/kirstepan

Опубліковано: 04 серпня 2023
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