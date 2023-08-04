У Київській області почали відбудовувати 13 багатоповерхівок: фото

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Ірина Маймур
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В Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Милі та Бузовій стартувала відбудова 13 багатоповерхівок, пошкоджених через російську агресію.

Ще п’ять помешкань почнуть відновлювати найближчим часом, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

18 висоток відбудовують за кошти, зібрані на платформі United24. На ці роботи передали 638,9 млн грн.

«До повномасштабного вторгнення та руйнування осель окупантами тут загалом проживали понад 4,5 тисячі людей. Через росіян вони залишилися без домівок, і наше завдання – якомога швидше відбудувати ці об’єкти», – зауважив Кравченко.

Нагляд за використанням коштів на відновлення та якістю відбудови здійснює ПРООН, додав він.

Фото: Руслан Кравченко

Опубліковано: 04 серпня 2023
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