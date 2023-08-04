На Позняках демонтували 325 незаконних рекламних вивісок: фото до та після

За три тижні на Позняках та околицях житлового масиву демонтували 325 незаконних конструкцій.

Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

97 конструкцій прибрали самі власники на вимогу Управління з питань реклами. Демонтажі проводилися на вулицях Бориса Гмирі, Єлизавети Чавдар, Архітектора Вербицького.

Усього за липень на житловому масиві Позняки та йог околицях прибрали 544 незаконні вивіски й рекламні засоби. Понад 200 конструкцій із них демонтували з проспекту Бажана.

Найчастіше порушення, яке відмічають в Управлінні з питань реклами КМДА, — це розміщення вивісок і рекламних засобів на житлових поверхах будинків, самовільне розміщення і встановлення штендерів та вивішування банерів на парканах.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»