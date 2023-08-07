Дивіться, як у Чернігові відновили мереживний будинок на вулиці Музейній

Активісти організації «Дерев’яне мереживо Чернігова» завершили відновлення дерев’яного будинку на вулиці Музейній, 2Б.

Про це повідомив телеканал «Новий Чернігів».

Зазначається, що це десятий проєкт, який ініціювали волонтери.

Відновлення будинку почали у квітні. За чотири місяці волонтери провели тридцять толок. Загалом до відновлення фасадів споруди долучилося понад 40 людей.

Активісти замінили елементи втраченого різьблення, зачистили будинок від старої фарби і пофарбували його наново. Також вони відтворили втрачений декоративний верх вікна і зробили іконниці на лівому вікні головного фасаду.

Мереживному будинку на вулиці Музейній вже майже 130 років. Його в період між 1895-м і 1901-м роками побудував почесний громадянин Чернігова Семен Сидоренко.

Фото: «Дерев’яне мереживо Чернігова»/Богдан Жовток