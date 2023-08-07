Дивіться, як у Чернігові відновили мереживний будинок на вулиці Музейній

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Ірина Маймур
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Активісти організації «Дерев’яне мереживо Чернігова» завершили відновлення дерев’яного будинку на вулиці Музейній, 2Б.

Про це повідомив телеканал «Новий Чернігів».

Зазначається, що це десятий проєкт, який ініціювали волонтери.

Відновлення будинку почали у квітні. За чотири місяці волонтери провели тридцять толок. Загалом до відновлення фасадів споруди долучилося понад 40 людей.

Активісти замінили елементи втраченого різьблення, зачистили будинок від старої фарби і пофарбували його наново. Також вони відтворили втрачений декоративний верх вікна і зробили іконниці на лівому вікні головного фасаду.

Мереживному будинку на вулиці Музейній вже майже 130 років. Його в період між 1895-м і 1901-м роками побудував почесний громадянин Чернігова Семен Сидоренко.

Фото: «Дерев’яне мереживо Чернігова»/Богдан Жовток

Опубліковано: 07 серпня 2023
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