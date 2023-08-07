У Львові біля Краківського ринку відреставрували історичну браму

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Ірина Маймур
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У Львові відновили історичну дубову браму на вулиці Я. Раппапорта, 5.

Реставрація тривала майже три місяці за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» і співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока.

Як зазначив майстер-реставратор Павло Войтович, ліве і праве дверне полотно брами мали суттєві пошкодження в нижній частині. До того ж лишилися отвори від старих замків і були втрачені притульна планка і декоративне різьблення. Усе це довелося відновлювати фахівцям.

Реставратори замінили пошкоджену деревину, встановили нові ручки та фацетоване засклення. Втрачене декоративне оздоблення брами фахівці відновили за зразком історичних аналогів. Також провели комплексні роботи з реставрації світлика.

Загалом реставраційні роботи вартували 87 107, 87 гривень. З цієї суми фонд заплатив 70% вартості, іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубліковано: 07 серпня 2023
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