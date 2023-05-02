У Львові відреставрували історичну дубову браму на вулиці Генерала Чупринки: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували дубову браму в кам’яниці кінця ХІХ століття. Вона розташована на вулиці Генерала Чупринки, 7 неподалік від Львівської політехніки.

Роботи тривали впродовж двох місяців, повідомляє ЛКП «Бюро спадщини», яке їх координувало.

Брама має гарне декоративне оздоблення. Однак багато елементів були втрачені. Засклення потребувало заміни. Дуже пошкодженим було й саме дерев’яне полотно.

«Брама потребувала великої кількості вставок. Усе це довелося відновлювати», — розповів майстер-реставратор Богдан Герус.

Спеціалісти виготовили нову притульну планку, відреставрували ґратки, а на місці втраченої автентичної ручки встановили нову.

Загалом реставраційні роботи вартували біля 78 000 грн. Із цієї суми 54 600 грн сплатило місто. Іншу частину — мешканці, які подали заявку на участь у програмі співфінансування, зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичні двері. Це спільний проєкт міста й мешканців.

Фото: Бюро спадщини

Опубліковано: 02 травня 2023
Львів
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