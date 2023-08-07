Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника

У Києві на вулиці Пирогова під час ремонту не встановили жодного дощоприймальника, що є порушенням норм.

Про це повідомив урбаніст Дмитро Макагон.

За його словами, всі стоки з покрівель виводяться просто на тротуар, що може стати причиною руйнування нового покриття. Також взимку на вулиці може утворюватися ковзанка.

Окрім того, мощення стало більше, а зелених зон, де б могла затриматись вода - менше. Тож в купі з відсутністю дощової каналізації на вулиці можуть утворюватися підтоплення.

Раніше ми писали, що у Києві на перехресті вулиць Пирогова і Богдана Хмельницького, що недалеко від станції метро Університет, під час ремонту вулиці комунальники зрізали два дорослі дерева.

Фото: Дмитро Макагон