Під час ремонту на вулиці Пирогова не встановили жодного дощоприймальника

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Пирогова під час ремонту не встановили жодного дощоприймальника, що є порушенням норм.

Про це повідомив урбаніст Дмитро Макагон.

За його словами, всі стоки з покрівель виводяться просто на тротуар, що може стати причиною руйнування нового покриття. Також взимку на вулиці може утворюватися ковзанка.

Окрім того, мощення стало більше, а зелених зон, де б могла затриматись вода - менше. Тож в купі з відсутністю дощової каналізації на вулиці можуть утворюватися підтоплення.

Раніше ми писали, що у Києві на перехресті вулиць Пирогова і Богдана Хмельницького, що недалеко від станції метро Університет, під час ремонту вулиці комунальники зрізали два дорослі дерева.

Фото: Дмитро Макагон

Опубліковано: 07 серпня 2023
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