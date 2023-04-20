У центрі Києва під час ремонту вулиці комунальники зрізали два дорослі дерева

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Валерія Гуржий
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У Києві на перехресті вулиць Пирогова і Богдана Хмельницького, що недалеко від станції метро Університет, під час ремонту вулиці комунальники зрізали два дорослі дерева.

Про це повідомив киянин Андрій Липа.

На інфощиті вказано, що наразі відбувається поточний ремонт вулиці Пирогова від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Богдана Хмельницького. Там планується зміна дорожнього і тротуарного покриття, зміна ОДР з влаштування велодоріжки та місць паркування авто, оновлення зелених насаджень та вуличного освітлення.

Також на інфощиті вказано, що “роботи будуть виконуватися із застосуванням сучасних матеріалів та новітніх європейських технологій”.

Закінчення ремонту очікується у вересні 2023 року.

Як раніше ми писали, на вулиці Прирічній, що на Оболоні, невідомі вночі вирізали 60 дерев.

Опубліковано: 20 квітня 2023
дерево київ
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