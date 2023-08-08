На Дарниці облаштували нову кільцеву розв’язку

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Ірина Маймур
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На Дарниці облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вулиці Тепловозній.

Про це повідомили у Дарницькій РДА

Там поклали нове дорожнє покриття, облаштували тротуари, встановили зупинки громадського транспорту, нанесли горизонтальну розмітку та провели роботи з благоустрою. У центрі розв’язки комунальники розбили квіткову клумбу.

У зв’язку з облаштуванням розв’язки змінилася схема організації дорожнього руху на цій ділянці.

Як зазначають в РДА, такі розв’язки зменшують кількість конфліктних точок на перехресті та час його перетину, а також знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%.

Фото: Дарницька РДА

Опубліковано: 08 серпня 2023
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