На Дарниці облаштували нову кільцеву розв’язку

На Дарниці облаштували кільцеву транспортну розв’язку на вулиці Тепловозній.

Про це повідомили у Дарницькій РДА

Там поклали нове дорожнє покриття, облаштували тротуари, встановили зупинки громадського транспорту, нанесли горизонтальну розмітку та провели роботи з благоустрою. У центрі розв’язки комунальники розбили квіткову клумбу.

У зв’язку з облаштуванням розв’язки змінилася схема організації дорожнього руху на цій ділянці.

Як зазначають в РДА, такі розв’язки зменшують кількість конфліктних точок на перехресті та час його перетину, а також знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%.

Фото: Дарницька РДА