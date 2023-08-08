У Львові вимагають від власника укласти охоронний договір на історичну віллу Кшечуновичів

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Ірина Маймур
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У Львові прокурори вимагають від власника укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – віллу Кшечуновичів. Пам’ятка розташована на вулиці Коновальця, 100.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

«Відповідно до чинного законодавства, власники пам’яток щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, незалежно від форм власності на ці об`єкти, зобов'язані укласти вищевказаний договір з метою їх збереження», – йдеться у повідомленні.

Однак власник квартири порушив законодавство та протягом тривалого часу не укладав охоронний договір з уповноваженим органом. Це і стало підставою для заявлення позову до суду.

Нагадаємо, що минулоріч пам’ятку почали перебудовувати. У лютому 2023 року працівники управління охорони історичного середовища провели обстеження пам’ятки і встановили, що власник проводить першочергові протиаварійні та поточні роботи з гідроізоляції тераси без перепланування. Заходи здійснювалися відповідно вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». Оформлення спеціального дозволу для таких робіт не передбачено.

Віллу Кшечуновичів звели в 1912 році за проєктом львівського архітектора Станіслава Улейського. Вона збудована у стилі неоготики.

Фото: PHOTO-LVIV

Опубліковано: 08 серпня 2023
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