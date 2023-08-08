Суд повернув Києву землю на Трухановому острові, де хотіли збудувати кафе з автостоянкою

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Ірина Маймур
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Господарський суд Києва повернув місту земельну ділянку на Трухановому острові, де планувалося комерційне будівництво.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йдеться про земельну ділянку водного фонду площею 0,4 гектара та вартістю майже 13 млн гривень на Трухановому острові.

Було встановлено, що Київрада у 2007 році надала підприємству в оренду на десять років земельну ділянку в межах прибережної захисної смуги для будівництва та обслуговування комплексу відпочинку з кафе та автостоянкою на острові Труханів.

Договір оренди закінчився у 2017 році. Через неналежне виконання умов договору підприємство втратило переважне право на його поновлення.

Однак через чотири роки Київрада поновила підприємству договір оренди ще на 10 років і визначила категорію земельної ділянки як землі рекреації. Зроблено це було всупереч тому, що вся територія островів має статус і режим використання, передбачений для прибережної захисної смуги та, згідно з вимогами закону, повністю належить до категорії земель водного фонду, де заборонене будівництво споруд.

Попри вказані факти, Київрада поновила договір оренди землі з орендарем, який втратив переважне право на його поновлення, та визначила вільну від забудови земельну ділянку водного фонду на острові Труханів як рекреаційну, розпорядившись нею поза конкурентними засадами.

Суд задовольнив позов прокуратури до приватного підприємства про визнання незаконним і скасування відповідного рішення Київради, визнання недійсним договору оренди та повернення ділянки місту.

Фото: УНІАН

Опубліковано: 08 серпня 2023
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