У Києві зроблять дублюючі наземні переходи за дев'ятьма адресами: де саме

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Марія Іващук
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У Києві протягом 2023–2024 років хочуть спроєктувати та збудувати дублюючі наземні переходи за дев’ятьма адресами.

Про це йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.

Дублюючі наземні переходи планують збудувати за адресами:

  • просп. Валерія Лобановського – вул. Деміївська (Голосіївський район);
  • просп. Валерія Лобановського – вул. Володимира Брожка (Голосіївський район);
  • вул. Старобориспільська – вул. Миколи Хвильового (Дарницький район);
  • вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал (Подільський район);
  • вул. Олександра Довженка – вул. Молдавська (Шевченківський район);
  • бульв. Тараса Шевченка (ст. м. «Університет») (Шевченківський район);
  • вул. Богдана Хмельницького – вул. Євгена Чикаленка (Шевченківський район);
  • вул. Вадима Гетьмана – вул. Олекси Тихого (Солом’янський район).


    Також опрацьовується можливість здійснення реконструкції наявного світлофорного об’єкта з добудовою пішохідної фази в межах перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Скоропадського.

Опубліковано: 09 серпня 2023
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