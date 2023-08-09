У Києві зроблять дублюючі наземні переходи за дев'ятьма адресами: де саме

У Києві протягом 2023–2024 років хочуть спроєктувати та збудувати дублюючі наземні переходи за дев’ятьма адресами.
Про це йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.
Дублюючі наземні переходи планують збудувати за адресами:
- просп. Валерія Лобановського – вул. Деміївська (Голосіївський район);
- просп. Валерія Лобановського – вул. Володимира Брожка (Голосіївський район);
- вул. Старобориспільська – вул. Миколи Хвильового (Дарницький район);
- вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал (Подільський район);
- вул. Олександра Довженка – вул. Молдавська (Шевченківський район);
- бульв. Тараса Шевченка (ст. м. «Університет») (Шевченківський район);
- вул. Богдана Хмельницького – вул. Євгена Чикаленка (Шевченківський район);
- вул. Вадима Гетьмана – вул. Олекси Тихого (Солом’янський район).
Також опрацьовується можливість здійснення реконструкції наявного світлофорного об’єкта з добудовою пішохідної фази в межах перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Скоропадського.