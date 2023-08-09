У Києві зроблять дублюючі наземні переходи за дев'ятьма адресами: де саме

У Києві протягом 2023–2024 років хочуть спроєктувати та збудувати дублюючі наземні переходи за дев’ятьма адресами.

Про це йдеться у відповіді міського голови Віталія Кличка на петицію із закликом звільнити Руслана Кандибора з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, яку він не підтримав.

Дублюючі наземні переходи планують збудувати за адресами: