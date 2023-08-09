На Дніпропетровщині зруйнували стародавній курган, що перебував на території готелю

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Ірина Маймур
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У місті Підгородне біля Дніпра знищили стародавній курган. Він розташовувався на території п’ятизіркового готелю SunRay.

Наразі пам’ятку зняли з обліку, пишуть Тексти.

Поруч із місцем, де раніше був курган, з’явився паркувальний майданчик. При готелі також є вертолітний майданчик, тенісні корти та басейн.

Як зазначають активісти, у 2021–2022 роках могилу впритул обнесли бордюром, біля її підніжжя посадили дерева, провели комунікації і поставили освітлення.

У березні 2023 року пархеологи «Дніпропетровської археологічної експедиції» розпочали там розкопки. Причому, як запевняють активісти, могильник перекопали ескаватором, однак не мали на це дозвільних документів. Під час розкопок знайшли шість поховань, переважно ямної культури ІІІ тисячоліття до нашої ери. Знахідки передали до Дніпровського історичного музею імені Яворницького. Хто замовив археологічні розкопки, — невідомо.

Противники знесення кургану мають власну думку щодо причини розкопок.

«Власнику готелю потрібна була земля для ландшафтного дизайну, десь газони підсипати. А це понад 1 тис. м куб. якісного ґрунту, який зараз дорогий. Другий варіант: центр охорони пам’яток чи археологи вказали на порушення, які були допущенні під час будівництва. А це порушення законів про охорону культурної спадщини і про охорону археологічної спадщини. Щоб зачистити сліди порушень, вирішили докопати курган під виглядом розкопок. Немає кургану, немає проблем, — зазначив громадський інспектор з охорони культурної спадщини при Чернігівській ОДА Олександр Кликавка.

Водночас заступниця голови «Дніпропетровської археологічної експедиції» Ірина Шабельникова заявила, що курган перебував у аварійному стані. Законодавство забороняє чіпати стометрову охоронну зону навколо кургану, натомість його підніжжя заклали бруківкою. Тому курган треба було розкопати.

Після реформи децентралізації охорона курганів перейшла від місцевих відділів охорони пам’яток до тергромад. Однак ті не отримали необхідної документації та юридичного механізму для виконання цієї функції. Активісти погоджуються, що така ситуація з курганами по всій країні.

Фото: Тексти

Опубліковано: 09 серпня 2023
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