Команда благодійників розробила нові літери для харківської станції «Київська»

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Ірина Маймур
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Команда благодійників розробила нові літери для харківської станції метро «Київська».

Серед творців — столичний архітектор Слава Балбек, моделер Валерій Стефанов та архітекторки Марія Павлюк і Альона Тригуб.

Оригінальні літери назви станції тимчасово замінили на пластикові таблички, бо стара мала дві російські літери. Демонтовані букви обіцяли повернути після того, як їх замінять.

Дізнавшись цю новину, агенція «balbek bureau» зв’язалася з адміністрацією харківської підземки. Слава Балбек запропонував розробити макети нових літер і відпрацювати пілотний зразок.

Наразі зразок у натуральну величину вже виготовили в різних техніках і матеріалах і обрали фінальне рішення. Команда створить 64 керамічні літери для восьми написів із двох боків платформи.

Як зазначив Слава Балбек, оригінальні літери не збереглися, адже демонтувати стару кераміку, не пошкодивши її, було технічно неможливо. Через це надписи створювали наново.

Проєкт профінансували бізнесмени й небайдужі містяни.

Пілотний зразок незабаром розіграють, аби зібрати кошти для харківських захисників.

Фото: Слава Балбек

Опубліковано: 09 серпня 2023
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