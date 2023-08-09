На Липинського встановили делініатори, щоб убезпечити велосмугу від паркування

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Ірина Маймур
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У Києві захистили делініаторами велосмугу на вулиці Липинського.

Про це повідомив засновник кав'ярні «Bimbo: кава & more» Дмитро Кравченко.

Таким чином велосипедну смугу убезпечили від паркування автівок.

«На вулиці, назву якої я ніколи не запамʼятаю — від франка до велотреку — встановили делінатори для велодоріжки, яка була вічно запаркована машинами — дуже топ — набагато ефективніше всіх цих ваших евакуматорів», — написав Кравченко.

Зазначимо, що у 2019 році на Липинського встановили делініатори, щоби припарковані автівки не заважали сміттєвозам, а у 2020-му на цій вулиці облаштували велосмугу.

Фото: Дмитро Кравченко

Опубліковано: 09 серпня 2023
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