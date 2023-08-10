До і після: у Бучі відновили пошкоджену окупантами висотку

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Ірина Маймур
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У Бучі відновили багатоповерхівку, пошкоджену російськими окупантами.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Йдеться про висотку по вулиці Енергетиків, 8. У будівлі — 56 квартир, у яких мешкають 127 людей.

Будинок постраждав від вибухової хвилі та уламків під час бойових дій — була пошкоджена шиферна покрівля і частково вибиті вікна.

За кошти, виділені з резервного фонду держбюджету, змонтували майже 1114 м² покрівлі. Решту пошкоджень усунули власними силами і за сприяння донорів. Ремонтні роботи завершили навесні цього року.

Фото: Київська ОВА

Опубліковано: 10 серпня 2023
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