До і після: у Бучі відновили пошкоджену окупантами висотку

У Бучі відновили багатоповерхівку, пошкоджену російськими окупантами.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Йдеться про висотку по вулиці Енергетиків, 8. У будівлі — 56 квартир, у яких мешкають 127 людей.

Будинок постраждав від вибухової хвилі та уламків під час бойових дій — була пошкоджена шиферна покрівля і частково вибиті вікна.

За кошти, виділені з резервного фонду держбюджету, змонтували майже 1114 м² покрівлі. Решту пошкоджень усунули власними силами і за сприяння донорів. Ремонтні роботи завершили навесні цього року.

Фото: Київська ОВА