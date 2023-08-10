У Києві розробили 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку

Київська влада напрацьовує 15 сценаріїв роботи на випадок надзвичайних ситуацій взимку, каже заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

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За його словами, економія електроенергії взимку залишиться актуальною, адже внаслідок російських атак пошкоджено 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

"Наразі у нас є 15 сценаріїв роботи на випадок НС (минулої зими було 11 — ред.). У серпні проведемо тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Готуємося до різного розвитку подій", — каже Пантелеєв.

За його словами, котельні невеликої потужності, а також частина об’єктів водопостачання та водовідведення вже оснащені генераторами. У будинках перевіряють електрообладнання.

"Обладнання електрощитових та розподільчих пунктів зношується через постійне включення й виключення струму, яке відбувалося минулої зими. Тому треба перевіряти, ремонтувати, замінювати. Але перевантаження електрощитових від споживання струму ми цієї зими точно не побачимо", — каже він.

Заступник Кличка радить містянам вже готуватись до зими: встановити енергоефективне освітлення, утеплювати приміщення, подбати про необхідний побутовий арсенал — павербанки, ліхтарі, автономні освітлювальні прилади та інші речі, що необхідні у разі обмеження електропостачання.

