У Києві біля деяких шкіл збудують окремі підземні укриття

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Ірина Маймур
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Біля деяких київських шкіл збудують окремі підземні укриття, повідомили в КМВА.

Йдеться про навчальні заклади, де наразі немає власних сховищ.

«Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу», — зазначили у військовій адміністрації.

Введення їх у роботу планують до кінця року.

Цьогоріч запланували облаштувати укриття додатково у 437 закладах освіти. Станом на 1 серпня 2023 року завершили роботи у 105, додали в КМВА. Наразі укриттями забезпечені 83% дитячих садків та 91% шкіл.

Фото: Моя Вінниця

Опубліковано: 10 серпня 2023
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