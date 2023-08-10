У Києві біля деяких шкіл збудують окремі підземні укриття

Біля деяких київських шкіл збудують окремі підземні укриття, повідомили в КМВА.

Йдеться про навчальні заклади, де наразі немає власних сховищ.

«Це будуть пілотні проекти. Такі споруди розташовуватимуться на території закладу», — зазначили у військовій адміністрації.

Введення їх у роботу планують до кінця року.

Цьогоріч запланували облаштувати укриття додатково у 437 закладах освіти. Станом на 1 серпня 2023 року завершили роботи у 105, додали в КМВА. Наразі укриттями забезпечені 83% дитячих садків та 91% шкіл.

Фото: Моя Вінниця