Київ планує закупити тролейбуси на 50 млн євро

Київ оголосив тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро.

Транспорт планують закупити в межах реалізації програми «Міський громадський транспорт України», що фінансується Європейським інвестиційним банком.

Придбати тролейбуси хочуть уже вдруге. Перший тендер не відбувся через відсутність допущених учасників.

Так само, як і вперше планують придбати 12- та 18-метрові тролейбуси (з автономним ходом до 20 км) на 50 млн євро.

Пропозиції приймаються до четвертого жовтня 2023 року.