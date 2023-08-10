Київ планує закупити тролейбуси на 50 млн євро

36
Ірина Маймур
share share

Київ оголосив тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро.

Транспорт планують закупити в межах реалізації програми «Міський громадський транспорт України», що фінансується Європейським інвестиційним банком.

Придбати тролейбуси хочуть уже вдруге. Перший тендер не відбувся через відсутність допущених учасників.

Так само, як і вперше планують придбати 12- та 18-метрові тролейбуси (з автономним ходом до 20 км) на 50 млн євро.

Пропозиції приймаються до четвертого жовтня 2023 року.

Фото ілюстративе: Markus Eigenheer/Вікіпедія

Опубліковано: 10 серпня 2023
share share
Польське видавництво випустить книжку про львівську кухню від пані Стефи Польське видавництво випустить книжку про львівську кухню від пані Стефи В Україні пропонують штрафувати за російську музику в громадських місцях В Україні пропонують штрафувати за російську музику в громадських місцях Рівненська компанія створила застосунок для італійського дому моди Fendi Рівненська компанія створила застосунок для італійського дому моди Fendi Українська стартаперка потрапила до регіонального списку Forbеs "30 до 30" Українська стартаперка потрапила до регіонального списку Forbеs "30 до 30" У Києві біля деяких шкіл збудують окремі підземні укриття У Києві біля деяких шкіл збудують окремі підземні укриття На Подолі знесли 200-річний будинок На Подолі знесли 200-річний будинок В окупованому Криму росіяни зводять амфітеатр на території «Херсонеса Таврійського» В окупованому Криму росіяни зводять амфітеатр на території «Херсонеса Таврійського» У Києві розробили 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку У Києві розробили 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.