На Київщині запрацюють ще 11 камер автофіксації порушень ПДР: адреси

З 11 серпня на автодорогах України розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 11 із них — у Київській області.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він зазначив, що 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а 19 приладів контролю запрацюють уперше.
11 відеокамер на Київщині відновлять роботу на таких автошляхах:
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка;
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир;
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха;
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ;
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів;
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків;
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель.
Загалом в Україні працюють 215 приладів фіксації. Адреси всіх камер можна переглянути за посиланням.
Фото: Суспільне Новини