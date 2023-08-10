На Київщині запрацюють ще 11 камер автофіксації порушень ПДР: адреси

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Ірина Маймур
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З 11 серпня на автодорогах України розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 11 із них — у Київській області.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а 19 приладів контролю запрацюють уперше.

11 відеокамер на Київщині відновлять роботу на таких автошляхах:

  • на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка;
  • на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ;
  • на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир;
  • на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
  • на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха;
  • на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ;
  • на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
  • на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ;
  • на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів;
  • на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків;
  • на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель.

Загалом в Україні працюють 215 приладів фіксації. Адреси всіх камер можна переглянути за посиланням.

Фото: Суспільне Новини

Опубліковано: 10 серпня 2023
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