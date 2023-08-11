«Живі стіни»: біля лікарні на Харківському шосе висадили в’юнкий виноград

На території медичного містечка на Харківському шосе, 121 висадили кущі винограду Вічі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької РДА Микола Калашник.

До вертикального озеленення в межах ініціативи «Місто живих стін» долучилися медпрацівники КНП «Академія здоров‘я людини».

Нагадаємо, що наразі «живі стіни» з винограду Вічі вже є в усіх районах Києва. Серед переваг такого рішення — більш чисте повітря, комфортна температура всередині приміщення влітку та захист від шуму.

Фото: Микола Калашник