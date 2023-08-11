«Живі стіни»: біля лікарні на Харківському шосе висадили в’юнкий виноград

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Ірина Маймур
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На території медичного містечка на Харківському шосе, 121 висадили кущі винограду Вічі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Дарницької РДА Микола Калашник.

До вертикального озеленення в межах ініціативи «Місто живих стін» долучилися медпрацівники КНП «Академія здоров‘я людини».

Нагадаємо, що наразі «живі стіни» з винограду Вічі вже є в усіх районах Києва. Серед переваг такого рішення — більш чисте повітря, комфортна температура всередині приміщення влітку та захист від шуму.

Фото: Микола Калашник

Опубліковано: 11 серпня 2023
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