У Харкові хочуть забудувати пам’ятник природи місцевого значення Саржин Яр

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Ірина Маймур
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У Харкові хочуть звести багатофункціональний центр з офісами на місці пам’ятника природи місцевого значення Саржин Яр.

На початку серпня стало відомо, що «Харківзеленбуд» оголосив тендер на розроблення проєктної документації багатофункціонального центру на проспекті Науки за 7,5 мільйона гривень. Центр включатиме два конференц-зали, пресцентр, офісні приміщення, коворкінг, заклади харчування і закритий паркінг.

Зазначається, що за розроблення проєктної документації платитиме місто, а будівництво фінансуватиме державний Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У Харківській міськраді запевняють, що це буде не офісний центр, а безпечний освітній простір із бомбосховищем для захисту дітей та цивільного населення. Також зазначають, що «будівництво відбуватиметься в санітарній зоні, що прилягає до проспекту Науки й не є частиною Саржиного Яру».

Однак очільниця архітектурного бюро SBM Studio Ольга Клейтман заявила «Хмарочосу», що будівля займатиме 10 % загальної площі Саржиного Яру — 1,7 гектара.

Концепція «Водно-пейзажного парку Саржин Яр» — у тому, щоб максимально зберегти природне середовище. Там росте багато дерев, які потрібно буде вирубати для будівництва, зауважує Ольга.

До того ж архітекторка впевнена, що такі проєкти не на часі, адже потрібно відбудовувати зруйновані оселі містян.

«Це все будується на гроші, направлені на відновлення зруйнованої інфраструктури та житлової забудови. Це зовсім не профільне використання цих грошей», — заявила Клейтман виданню «Люк».

Нещодавно разом із громадською діячкою Юлією Гончаровою вона зареєструвала петицію на сайті Президента України. У ній Ольга закликала звернути увагу на майбутню забудову Саржиного Яру. Проте ОП відмовився реєструвати петицію через через невідповідність вимогам.

Фото: Ігор Парубський/Хмарочос

Опубліковано: 11 серпня 2023
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