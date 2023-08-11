Пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова

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Ірина Маймур
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Майже тижнева пожежа знищила всю заповідну зону природного парку Джарилгач на території понад 1500 гектарів.

Про це Суспільному повідомила директорка НПП «Джарилгацький» Ірина Сабашенко.

З перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Найцінніша степова ділянка в парку палає з початку серпня, однак пожежу ніхто не гасить.

Зазначається, що вогонь знищив заповідну зону, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові. До того ж там сконцентрована найбільша кількість копитних.

Зокрема, йдеться про рідкісних рослин і таких, що зникають. Це меч-трава болотна, ковила дніпровська, ковила волосиста, гвоздика бессарабська, золотобородник цикадовий тощо.

Як зазначила Ірина Сабашенко, на відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4–5 до 8–12 років. Тамариксові зарослі зможуть відновитися за 15–30 років.

росіяни засипали перешийок між островом Джарилгач та окупованою частиною Херсонщини піском і облаштували там військовий полігон. Це загрожує екосистемі острова та його акваторії.

Фото: НПП «Джарилгацький»

Опубліковано: 11 серпня 2023
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