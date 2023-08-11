Пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова

Майже тижнева пожежа знищила всю заповідну зону природного парку Джарилгач на території понад 1500 гектарів.

Про це Суспільному повідомила директорка НПП «Джарилгацький» Ірина Сабашенко.

З перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Найцінніша степова ділянка в парку палає з початку серпня, однак пожежу ніхто не гасить.

Зазначається, що вогонь знищив заповідну зону, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові. До того ж там сконцентрована найбільша кількість копитних.

Зокрема, йдеться про рідкісних рослин і таких, що зникають. Це меч-трава болотна, ковила дніпровська, ковила волосиста, гвоздика бессарабська, золотобородник цикадовий тощо.

Як зазначила Ірина Сабашенко, на відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4–5 до 8–12 років. Тамариксові зарослі зможуть відновитися за 15–30 років.

росіяни засипали перешийок між островом Джарилгач та окупованою частиною Херсонщини піском і облаштували там військовий полігон. Це загрожує екосистемі острова та його акваторії.

Фото: НПП «Джарилгацький»