У Черкасах розкопали одну з будівель «литовського» замку XVI століття

У Черкасах понад два місяці проводять археологічні дослідження на території «литовського» замку в районі Дзеленьгори. Нещодавно там знайшли одну з господарських будівель, яка перебувала на території замку.

Про це повідомили в Черкаському археологічному музеї Середньої Наддніпрянщини.

Це вже другий сезон досліджень на цьому місці після 2020 року. Розкопки проводить Черкаська експедиція Інституту археології НАН України в співпраці із Черкаським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини.

Більшість знахідок пов’язана з ранньою історією Черкас, бо ж саме тут розташовувався міський замок кін. XIV — поч. XVII ст.

«Цьогоріч нам пощастило натрапити на цікавий археологічний об’єкт, який безпосередньо пов’язаний із черкаським замком», — повідомили археологи.

Це велика за розмірами (5х5м) споруда напівземлянкового типу. Дослідники розчистили верхню частину заповнення її котловану й виявили обгорілі рештки дерев’яної конструкції: дощате облицювання стін, стовпи, дошки та балки перекриття, що просіло. На долівці знайшли рештки згорілої дерев’яної діжі.

Археологи зазначають, що виявлена споруда не житлового призначення. Імовірно, вона є однією з господарських будівель, які перебували на території замку. Не виключено, що це шпихлір — приміщення замкового арсеналу, де зберігали, зброю, порох, компоненти для його виготовлення (сірку та селітру), свинець, ядра.

Вірогідно, будівля зруйнувалася 1637 року разом із «литовським» замком на Дзеленьгорі. Остаточні висновки можна буде зробити після завершення дослідження споруди.

Фото: Черкаський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини